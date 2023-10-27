وكيل شباب ورياضة الأقصر يتسلم ملعب مركز شباب الاتحاد و"الزينية".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن إستلام صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، الملعب الخماسي بمركز شباب الإتحاد التابع لإدارة شباب الأقصر، وذلك بعد تطويره في إطار الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وإشراف إدارة الإنشاءات، وذلك حرصاً على تفعيل كافة الأنشطة والخدمات ووصولها لكافة الشباب.

ويقول صلاح رشوان، فى بيان صحفى، إنه تم إستلام الملعب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفي ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب، واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشياً مع رؤية مصر 2030، حيث تمت الأعمال تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، والمهندسة سحر خليفة محمد مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية، وأعضاء إدارة الإنشاءات، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر.

كما تم استلام الملعب الخماسي بمركز شباب الزينية قبلي التابع لإدارة شباب الزينية، بعد تطويره في إطار الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، وبإشراف إدارة الإنشاءات وذلك حرصاً على تفعيل كافة الأنشطة والخدمات ووصولها لكافة الشباب، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنشآت الرياضية والشبابية لتنمية قطاع الشباب والرياضة ودعم الشباب، واستغلال قدراتهم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية تماشيا مع رؤية مصر 2030، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



أعمال تسلم ملعب مركز شباب الإتحاد بالأقصر



تسلم ملعب مركز شباب الزينية بعد تطويره



جانب من استلام ملعب مركز شباب الزينية