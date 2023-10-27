متى يصبح تناول المكملات الغذائية ضروريا للأطفال؟

كتبت فاطمة خليل

عندما يتناول الطفل نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، فإنه لا يحتاج إلى تناول المكملات الغذائية، ومع ذلك، هناك بعض الأطفال الذين هم أكثر عرضة لأوجه النقص في بعض الفيتامينات وقد يستفيدون من تناول المكملات الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على هل من الضرورى أن يتناول الأطفال المكملات الغذائية؟، بحسب موقع "هيلث شوت".

سيحتاج الأطفال إلى المكملات الغذائية في حالة وجود نقص أو أمراض معينة:

1. نقص فيتامين ب12



قد يحتاج الأطفال الذين يلتزمون بنظام غذائي نباتي إلى مكملات فيتامين ب12 لأنه موجود حصريًا في الأطعمة الحيوانية.

2. المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية



الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الاضطرابات الهضمية يواجهون خطرًا أكبر لنقص التغذية وقد يستفيدون من المكملات الغذائية.

3. الأطفال الذين يتناولون الأطعمة السكرية أو الذين يعانون من ضعف الشهية



علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين يعانون من ضعف الشهية، أو الذين يستهلكون الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر، يتناولون كميات كبيرة من أدوية معينة، أو الحالات الطبية المزمنة التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية قد تتطلب أيضًا تناول المكملات الغذائية.

4. نقص الحديد



لا يحصل العديد من الأطفال على كميات كافية من الحديد والكالسيوم من وجباتهم الغذائية. يمكن العثور على الحديد في الأطعمة مثل الفول والسبانخ. يلعب الحديد دورًا حاسمًا في نمو العضلات وإنتاج خلايا الدم الحمراء. تشمل أعراض انخفاض مستويات الحديد التعب والقلق وزيادة التعرض للعدوى.

5. نقص الكالسيوم



الكالسيوم ضروري لنمو عظام قوية. ويمكن الحصول عليه من مصادر مثل الحليب والسردين والقرنبيط والسبانخ. يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من الكالسيوم إلى توقف النمو وتطور هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

6. نقص فيتامين د



يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم بينما يساهم أيضًا في نمو العظام والأسنان يتم إنتاجه بواسطة أجسامنا عند التعرض لأشعة الشمس ويمكن العثور عليه في بعض الأطعمة مثل منتجات الألبان المدعمة أو بدائلها، وصفار البيض، وزيوت السمك.

قد يحتاج الأطفال إلى مكملات لتلبية مستويات المدخول الموصى بها. ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط ليس مفيدًا لأنه قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد في الجسم.

7. انخفاض مستويات فيتامين ب



قد يحتاج الأطفال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامينات ب إلى المكملات الغذائية أيضًا. فيتامينات ب مهمة لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة وهي موجودة في البيض والمكسرات والفاصوليا وفول الصويا.

8. نقص فيتامين أ



يدعم فيتامين أ النمو الطبيعي مع تعزيز صحة الجلد والبصر إلى جانب تعزيز المناعة ويساعد أيضًا على إصلاح الأنسجة بما في ذلك العظام. وتشمل المصادر الممتازة الخضروات الصفراء / البرتقالية مع الحليب والجبن والبيض.