ماكرون: أرسلنا سفينة مساعدات فرنسية ستصل قريبا إلى شواطئ غزة

كتب محمد شعلان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تتعاون مع مصر والأردن فى تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مشددا أنه على إسرائيل ألا تعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، وأنه سيقترح على الشركاء الأوروبيين اجتماعا لهيكلة مبادرة السلم والأمن، كما أن فرنسا تبحث مبادرة لدعم اقتصادى واجتماعى للسكان في غزة، وتواصل بلورة استجابة ملموسة للوضع الإنساني في غزة.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مبادرة السلم والأمن ترتكز على مكافحة الإرهاب، إذ يجب تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة، « أرسلنا سفينة مساعدات فرنسية ستصل قريبا إلى شواطئ غزة»، كما أن الحصار الكامل والقصف العشوائي لا يحمي المدنيين في غزة.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أنه على إسرائيل أخذ الوقت الكافي قبل الاجتياح البري لغزة، مشددا في الوقت ذاته على تقديم الموارد لجميع مستشفيات قطاع غزة.