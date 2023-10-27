ليتمتع بنفسية سليمة.. 4 كلمات يحب الطفل سماعها من والديه

كتبت مروة محمود الياس

كل طفل يحب أن يجرى على مسامعه كلمات حماسية إيجابية تجعل يومه مشرقا، وتشعره بالثقة فى نفسه، والقبول، ونشر موقع compassion تقريرا حول أهمية وتأثير الكلمات الإيجابية فى تربية وتقويم الطفل، وفى تمتعه بالصحة النفسية، وتفرز لنا طفلا سوى نفسيا لا يعانى مشكلات اضطرابية.

وأوضح التقرير أن هناك كلمات محببة لكل طفل، تجعل منه شخص سوى نفسيا، تساعد فى تربيته وتقويمه، فالطفل يرى نفسه فى عين والديه، وطريقة تعاملهم معه، وكلماتهم محفورة فى ذاكرته وتكون شخصيته.



احبك اجمل الكلمات التى يجب أن ترددها على مسامع طفلك على الدوام، تشعره بالتقبل مهما فعل، وتجعله يقبل نفسه ويحبها، تزيد من مسئوليته تجاه نفسه والاخرين، يشعر خلالها بالفخر والهدوء.



انا فخور بك قلها لطفلك مرارا وتكرارا، وعلى أبسط الأفعال، فهى كلمة تعزز من ثقته بنفسه وتجعله شجاعا ومقداما وغير متخاذل.



انت مميز وخاص قلها لطفلك على الدوام، فالطفل الذى يشعر بتميزه يكون سوى نفسيا، يشعر باهميته، ويشعر بأنه مسئول وجدير بكل فرص الحياة، يصبح واثق فى نفسه، وواثق فى قدراته ويواجه التنمر بسهولة.