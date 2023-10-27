اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 08:46 م
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لص حقائب المواطنين بقليوب يعترف: نفذت 5 وقائع سابقة بأسلوب الخطف

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 01:00 ص
لص حقائب المواطنين بقليوب يعترف: نفذت 5 وقائع سابقة بأسلوب الخطف محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحافظة القليوبية ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بسرقة حقائب المواطنين فى مدينة قليوب خاصة السيدات بأسلوب الخطف، وأقر بارتكاب 5 وقائع سابقة بذات الأسلوب. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بسرقة حقائب السيدات عن طريق تتبع الضحية المقرر سرقتها وينتظر حتى تتوجه لمكان تقل فيه حركة المواطنين بالشارع ويقترب منها بدراجته ويخطفها ويفر هاربا. 
 
وأشارت التحقيقات أنه تم ضبطه بعد قيامه بسرقة أحد الأشخاص، حال تواجده بالطريق الزراعي فوجئ بدراجة نارية، خطف قائدها حقيبة يده، وبداخلها مبلغًا ماليًا وبعض الأوراق، ولاذ بالهرب، وبجمع المعلومات تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه، والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.
 
 
 






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عقوبة السرقة

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قليوب




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