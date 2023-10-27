قلعة قايتباى بالإسكندرية تشهد إقبالا من المصريين والأجانب ورحلات اليوم الواحد.. صور

الإسكندرية- أحمد الزغبي

تشهد قلعة قايتباي الأثرية في منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا من السائحين من الأجانب والعرب، وكذلك المصريين من خلال رحلات اليوم الواحد، للتمتع بزيارة أهم المزارات السياحية بالمحافظة.

قال محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية أن قلعة قايتباي، شهدت توافد أعداد كبيرة من الأفواج السياحية على مدار الأيام الماضية، حيث استقبلت قلعة قايتباي، أفواجا سياحيا من جنسيات متعددة بإعداد كبيرة من السائحين .

وأوضح، محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، لرفع كافة المخلفات الزراعية بقلعة قايتباي، حرصاً علي اظهار المناطق الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية بالمظهر الحضارى اللائق.

تعد قلعة قايتباى من أشهر المناطق الأثرية بالإسكندرية، وتقع بمنطقة بحرى، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التي تهدم سنة 702هـ أثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.