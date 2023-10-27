عرض أحدث منتجات الأخشاب والأثاث بالمعرض الدولى السنوى للصناعة

كتب إسلام سعيد

وبحسب بيان الغرفة فأن الملتقي يسلط الضوء فى نسخة هذا العام على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

وتشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بجناح رقم G 40 بصالة 1 وتعرض به مجموعة من المنتجات المتميزة لأعضاء الغرفة والتى تعكس تطور صناعة الأثاث فى مصر وروعة التصميمات.