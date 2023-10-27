ضبط 19 طن مواد غذائية و23500 عبوة عصائر فى حملة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، من ضبط 19 طن و150 كيلو جرام مواد غذائية و23500 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الأسواق، وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط 9 اطنان مخلل به أعفان وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، و2 طن و850 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية، وضبط 300 كيلو سوداني وبلح مفروم منتهي الصلاحية، و2 طن زبيب يشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط 23500 عبوة مشروب صناعي للاطفال مجهول المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.