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شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن فى غزة إرهاب أعمى

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:30 م
شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن فى غزة إرهاب أعمى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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قال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.
 
وواجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.
 
 
 






شيخ الازهر

قطاع غزة

فلسطين

طوفان الاقصى

الاجتياح البرى



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