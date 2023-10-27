سيدة تكتشف وجود عنكبوت فى أذنها.. وأطباء يوضحون الطريقة الآمنة للعلاج

كتبت فاطمة ياسر

تعرضت سيدة من تايوان بالغة من العمر 64 عاما للشعور بأعراض غريبة لمدة 4 أيام متواصلة في أذنها اليسرى، وبعد ذهابها للمستشفى اكتشفت وجود عنكبوت فيها، ونشرت جريدة الديلي ميل البريطانية، قصة لسيدة اكتشفت وجود عنكبوت في أذنها اليسرى، تسبب في تعرضها للشعور بالوخز والإزعاج لمدة أربعة أيام متواصلة، وأصبحت غير قادرة على النوم أو مواصلة حياتها بشكل طبيعي.

فبعد ذهبها للمستشفي، عثر الأطباء على العنكبوت الصغير الذي كان بحجم الدبوس، بالإضافة إلى جلده المتساقط بجانبه، وتمت إزالته عن طريق جهاز الشفط، ولم تتعرض المرأة لأي ضرر في قناة أذنها أو آثار طويلة المدى، فتم الكشف عن هذه الحالة الغريبة في مجلة نيو إنجلاند الطبية .

وقالت الدكتورة ستايسي إيشمان، خبيرة الأذن والأنف والحنجرة بجامعة ويسكونسن، أن معظم الأوقات تكون الأذن بخير تمامًا، وإذا كانت هناك بعض الإصابات في قناة الأذن، يكون ذلك في كثير من الأحيان من الأشخاص الذين يحاولون إخراجها من الحشرة نفسها، ويقول الأطباء إن الطريقة الآمنة لإخراج الحشرات من الأذن هي صب الزيت النباتي أو زيت الزيتون لقتل الحشرة.



عنكبوت

ولكن الأطباء يقولون إن الأشخاص الذين لديهم ثقوب في طبلة الأذن يجب أن يتجنبوا ذلك، بسبب خطر تلف طبلة الأذن، ويخضعون للشفط.

وأوضح التقرير، أنه من الصعب دخول أي شيء داخل الأذن، ولكن أشار التقرير، أن مثل هذه الأشياء التي تحدث كدخول العنكبوت الصغير يمثل حوالي حالة واحدة من كل ثماني حالات تستقر فيها أجسام غريبة في الأذنين.

ومن بين الكائنات الأخرى التي شوهدت سابقًا في الأذن النمل الصغير والصراصير والبعوض.