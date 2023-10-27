العثور على فيروس قاتل ينقله القراد ويسبب "نزيف العين" فى باريس

كتبت ميرفت رشاد

كشفت السلطات الصحية الفرنسية، عن وجود مرض قاتل الذي ينقله القراد، وهو حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF) ، حيث تم العثور على القراد الذي يحمل حمى نزفية فيروسية إلى حدود البلاد مع إسبانيا، وأكدت السلطات أنه تم التعرف على المرض يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به في فرنسا لأول مرة.

وقالت السلطات الصحية الفرنسية، بحسب ما نشرته صحيفة" ديلى ميل" البريطانية، إن هذا المرض - وهو قريب من فيروس إيبولا - متوطن في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البلقان، وتم اكتشافه بشكل متقطع في الأجزاء الجنوبية من أوروبا الغربية مثل إسبانيا.

أعلن مسئولو منظمة الصحة العالمية، أن فيروس CCHF هو أحد الأمراض التسعة ذات الأولوية هذا العام بسبب تهديده المحتمل، ينتشر فيروس CCHF بشكل رئيسي إلى البشر عن طريق لدغات القراد، ولكن يمكن للناس أيضًا أن يصابوا به من خلال ملامسة سوائل الجسم من المرضى المصابين.

وأكدت المنظمة، أن المرض يشترك في أعراض مشابهة للإيبولا في البداية، بما في ذلك آلام العضلات وآلام البطن والتهاب الحلق والقيء، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حدوث نزيف، عادة من الأنف أو من الشعيرات الدموية المكسورة في العينين والجلد.

وتشمل الأعراض الأخرى للفيروس، التي تظهر فجأة، الحمى، والدوخة، وآلام الرقبة وتيبسها، وآلام الظهر، والصداع، والتهاب العيون، والحساسية للضوء.

وقالت المنظمة، إنه لا يوجد لقاح متاح، وبدلاً من ذلك يركز العلاج على إبقاء الشخص على قيد الحياة لفترة كافية حتى يتمكن جسمه من مقاومة العدوى. وقد تسببت حالات تفشي فيروس CCHF السابقة في مقتل ما بين 10 و 40 في المائة من المصابين، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

نصحت السلطات الصحية في المملكة المتحدة الأشخاص الذين يسافرون إلى المنطقة في فرنسا حيث تم اكتشاف فيروس CCHF بتجنب لدغات القراد.

وحذروا من أن أولئك الذين يذهبون للتخييم أو المشي لمسافات طويلة أو التفاعل مع الحيوانات في المنطقة معرضون بشكل خاص لخطر مثل هذه العضات.

تم اكتشاف حالات الإصابة بفيروس CCHF لدى أشخاص في فرنسا من قبل، ولكن جميع هذه الحالات حتى الآن كانت حالات أصيب فيها أشخاص في الخارج.

اشتبهت السلطات الصحية في أن القراد المصاحب لـ CCHF قد يكون كامنًا داخل الحيوانات البرية والمنزلية في فرنسا بناءً على الاختبارات التي أظهرت أن الماشية قد طورت أجسامًا مضادة ضد الفيروس.

تم بالفعل الإبلاغ عن حالات عدوى CCHF بين البشر عدة مرات في إسبانيا ، مع 12 حالة بين عام 2013 وأغسطس من العام الماضي، أربع منها كانت قاتلة، تم اكتشاف القراد المصاحب لـ CCHF لأول مرة في إسبانيا في عام 2010.

وفي أغسطس من هذا العام، أبلغت هيئة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي عن حالتين من فيروس CCHF في شمال مقدونيا، كانت إحداهما قاتلة.