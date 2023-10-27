جهاز شئون البيئة ينظم ورشة عمل حول تغير المناخ وحقوق الطفل بالإسماعيلية

كتبت منال العيسوي

شارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية برئاسة الدكتور مجدى الحصرى، فى ورشة عمل تحت عنوان التغيرات المناخية وحقوق الطفل بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار "بيئتنا مسؤليتنا"، التى نظمها المجلس القومى للإمومة والطفولة بالإسماعيلية، بمشاركة كلا من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة اليونسيف وممثلى الأحزاب السياسية بمجلس النواب.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى الحصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تأتى هذه الورشة فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، للتعريف بجهاز شئون البيئة والجهود التى تبذلها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تم تقديم عرض لوزارة البيئة للتعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية على مصر وعلى محافظة الإسماعيلية بصفة خاصة للباحثة سمر طلعت بإدارة أعلام فرع الشرقية.

فيما استعرضت منظمة اليونسيف تأثير التغيرات المناخية على الطفل، وبعدها تم إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم حلول لهذه المشكلة من وجهة نظرهم، وتم مناقشتها مع ممثلى الجهات المسؤولة. ‏

وفى ختام الفعاليات، عرض الدكتور مدير عام فرع الشرقية توصيات ورشة العمل، والتى من أهمها ضرورة تفعيل دور جماعة البيئة في المؤسسات التعليمية وتفعيل الأنشطة التى تخدم البيئة، كما تم التوصية بحضور مندوبى من وزارة التربية والتعليم من النشء للمشاركة في الخطة السنوية للفرع.