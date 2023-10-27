اللجنة الدولية للحوار بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية تصلي من أجل السلام

كتب: محمد الأحمدى

عقدت لجنة الحوار الدولية بين الكنيسة الأنجليكانية و الكنائس الارثوذكسية الشرقية اجتماعها العاشر في الأردن في الفترة من 24 – 27 أكتوبر لعام 2023م، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر.

وبدأت جلسات الحوار بالصلاة من أجل السلام والعدالة في المنطقة، حيث أعربت اللجنة عن تضامنها العميق مع شعب غزة، وانضم المطران حسام نعوم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بإقليم القدس والشرق الأوسط إلى إحدى جلسات الاجتماع وأَطلع اللجنة على الوضع في المنطقة ودعي للصلاة من أجل السلام.

واستكمل الاجتماع في المناقشات البنّاءة حول أوجه الشهادة المسيحية الهامة والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة، بالإضافة إلى مراجعة برنامج الحوار السنوات القادمة وتوضيح مستقبل عمل لجنة الحوار، وأكدت اللجنة على إعادة التركيز في المرحلة المقبلة على الطريقة التي تواجه به الكنيسة إيمانها مع التغيرات الحادثة في العالم، وضرورة تطبيق الأساس اللاهوتي والكتابي للحياة المسيحية.

واصلت اللجنة اجتماعها بالاستماع إلى أخبار الكنائس والتحديات التي تقابلها الكنائس لاسيما التحديات الناتجة عن الحرب والاضطهاد والكوارث الطبيعية في بلدان مثل فلسطين وإريتريا وإثيوبيا والعراق وليبيا والسودان وسوريا، واستمعت اللجنة إلي معاناة الأرمن في ارتساخ والتهجير القسري الذي يتعرضون له، وأعربت عن تضامنها الشعوب في هذه المناطق.

وزارت اللجنة كنيسة الفادي الاسقفية بعُمّان، وكان لها فرصة الصلاة والمشاركة مع الخدام الأنجليكان المحليين والكهنة ممثلي الكنائس الشقيقة، وأعربت اللجنة على التزامها بالوقوف إلى جانب كنائس المنطقة وجيرانها، وتقديم المساندة والعون لهم والصلاة من اجلهم.