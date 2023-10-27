الصين: الأولوية الملحة الآن هى العمل على إنهاء القتال فى غزة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الأولوية الملحة الآن هى العمل من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة، وأن تلتزم كافة الأطراف بالقانون الإنسانى الدولى وبحماية المدنيين.

جاء ذلك في معرض رد المتحدثة ماو نينج على سؤال فيما يتعلق بهذا الشأن فى مؤتمر صحفى وأذاعته الوزارة على موقعها بشبكة الانترنت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين تأمل دائما فى تحقق كافة الفصائل الفلسطينية المصالحة والتعاون، ومع ذلك فإننا نعتقد أن الأولوية الملحة الآن هى العمل من أجل إنهاء القتال بأسرع وقت ممكن، وأن تلتزم كافة الأطراف بالقانون الانسانى الدولى وبحماية المدنيين".

وأضافت قائلة "إن هذا هو ما تفعله الصين منذ فترة طويلة وإننا سنستمر فى دعوة الأطراف المعنية بالعمل معاً من أجل عدم تصعيد الموقف".

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن الصين على إتصال بالأطراف المعنية فى المجتمع الدولى وأنها تدعو هذه الأطراف إلى العمل معاً من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فى أقرب وقت والعمل من أجل الحيلولة دون تدهور الوضع ، وأكدت أن الصين ستستمر فى بذل جهود متواصلة من أجل تحقيق ذلك.