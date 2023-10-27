الرئيس الإيطالى يزور كوريا الجنوبية 6 نوفمبر المقبل

فاطمة شوقى

أعلن ديوان الرئاسة الإيطالي، أن الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وأعلن بيان صحفي صدر اليوم، اليوم الجمعة، عن قصر (كويرينالي) مقر الرئاسة الإيطالية - وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - "أن الرئيس ماتاريلا سيقوم بزيارة دولة لكوريا الجنوبية تلبية لدعوة من رئيسها يون سوك يول".

وكانت إيطاليا قد وصفت كوريا الجنوبية على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني بأنها "شريك استراتيجي"، وذلك عقب لقائه نظيره الكوري بارك جين في يوليو الماضى.