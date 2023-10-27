التحقيق مع شخصين لاتهامهما بالتعدى على عاطل والتسبب فى وفاته بعين شمس

كتب سليم على

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع شخصين، لاتهامهما بالتعدى على عاطل والتسبب في وفاته بمنطقة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن نجار تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات بمنطقة عين شمس بوفاة شقيقه عاطل، والسابق حجزه بالمستشفى نتيجة إصابته بجرح بالجسم ونزيف بالمخ لسابقة عثور أسرته عليه فاقداً للوعى داخل شقة سكنه.

تفاصيل الواقعة بدأت بقيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم، بالسير مع المجنى عليه فى حالة إعياء يتكأ عليهما وقيامهما باستيقاف مركبة " توك توك" وتوصيله لمنزله ، وبمناقشتهما قررا أنهما صديقان للمجنى عليه وأثناء تواجدهم بدائرة القسم وبصحبتهما المجنى عليه حدثت مشادة كلاميه بينهم وبين شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بسبب مطالبتهما لهم بالانصراف من أمام محل سكنهما تطورت إلى مشاجرة قام أحدهما خلالها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته بجرح بذراعه وقيام الثانى بالتعدي عليه بالضرب ودفعه فى صدره فسقط أرضاً على رأسه وفقد الوعى فقاما بإفاقته ونقله لمنزله.