اليوم السابع
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الجمعة، 27 أكتوبر 2023 09:08 م
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إصابة طفل بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:30 م
إصابة طفل بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال شمال البيرة انتهاكات الإحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أصيب طفل (14 عاما)، ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قالت جمعية الهلال الأحمر، أن طفلا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي أعقبت مسيرة انطلقت من وسط رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرى نقله للمستشفى.

يذكر بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق الحاجز العسكري المقام عند المدخل، في كلا الاتجاهين، وتمنع المواطنين من المرور عبره.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابة حديدية على مدخل بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال نصب البوابة على المدخل الرئيسي للبلدة في كلا الاتجاهين.

 






فلسطين

غزة

اصابة طفل فى فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى




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