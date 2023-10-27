أهالى شمال سيناء يتسابقون لتجهيز شحنات مواد الإغاثة إلى قطاع غزة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتسابق أهالي شمال سيناء من كل الأعمار فى التعاون لتجهيز شحنات مواد الإغاثة التى تصل مدينة العريش جوا وبرا فى طريقها لقطاع غزة، ويقدمون مجهودهم بعددا من المواقع بمطار العريش ومستودعات التجهيز التى تنشر على طريق مطار العريش، وتواجد بكثافة فى مدخل معبر لتنظيم وتجهيز الشاحنات فى آخر مراحل سيرها للدخول لغزة.

من جانبه، قال المهندس عماد البلك، من رموز مدينة العريش، والمسئول عن أحد المخازن التى يتم فيها تجهيز المساعدات بالعريش، ان الهلال الأحمر يدفع بالمساعدات التى يتسلمها منقولة بالطائرات وعلى الشاحنات إلى المخازن وفيها تتم ملحمة من العمل والتعاون بين الأهالى جنبا إلى جنب مع متطوعى الهلال الأحمر المصرى.

وأضاف أنهم يشاهدون حضور شباب ومن كل الأعمار من أهالى بينهم مهندسين وأطباء يريدون ان يقدموا شيئا لغزة من خلال العمل فى تجهيز شحنات الإغاثة وتحميلها على الشاحنات وبعضهم يحضر ليقدم الدعم المعنوى لمن يعملون، لافتا إلى أن رموز المجتمع السيناوى بدورهم لهم بصمتهم من خلال التبرع بالمخازن لتكون تحت تصرف الهلال الأحمر المصرى لتكون مواقع تفريغ وتجهيز للشحنات.

وقال عايش أبوحج، أحد أهالى شمال سيناء المتطوعين فى خدمة القوافل، إنهم يقومون بدورهم لا يبحثون عن اى مجد غير ان يكونوا سندا لدولتهم ومؤسساتها التى تدفع بشحنات الاغاثة تباعا للعريش وانهم فخورين انهم يضعون بصمتهم وهم بإيديهم يشاركون فى تجهيزها واعدادها.

وتابع الحديث محمد البيك من أهالى مدينة العريش، أنهم يصطحبون مجموعات الشباب ويتحركون للعمل لساعات طويلة متطوعين على الساحة المقابلة لبوابة معبر رفح، حيث تصل إلى هذا المكان شاحنا نقلت فيها المساعدات بدون ترتيب، ويقوم الشباب بتفريغها، ثم تجهيزها على ألواح خشبية بحسب نوعا واعادة تغليفها وربطها ونقلها على ظهر الشاحنة المخصصة لها لتصبح جاهزة للنقل وصولا لقطاع غزة.

وأشار مصطفى محمد من شباب شمال سيناء، إلى أنهم فور خبر الحاجة لمجموعات تطوعية لتجهيز المساعدات تسابقوا لتسجيل اسمائهم، والانتقال للمخازن فى العريش، أو للوصول لبوابة معبر رفح والجميع يعمل بحب وبقلب واحد والهدف ان تصل المساعدات وهى محفوظة ومجهزة بشكل مناسب.

وسبق وأعلن الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء، أن شباب الهلال الأحمر المصرى المتطوعين يقومون بمهمات انسانية يوصلونها ليلا ونهارا بلا توقف فى تفريغ الشحنات ونقلها، واعادة تجهيزها وتحريكها نحو معبر رفح، لافتا إلى أن عدد الشباب يزيد عن 500 متطوع ينتشرون فى مواقع مختلفة ولهم مهام متعددة يؤدونها بشغف واخلاص.



اثناء-تجهيز-مساعدات



الجميع-يعمل-فى-خدمة-اهل-غزة



العمل-يتواصل



مجموعة--شباب-على--اباب-معبر-رفح-يقومو-بمههامهمالتطوعية



مجهودات-اهالى-سيناء-فى-التجهيز-للمساعدات



مساعدات-فى-طريقها-غز



مساعدات--يجرى-تجهيزها