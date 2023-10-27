أسترالية تبحث عن ثعابينها الأليفة بعد تخلى حبيبها السابق عنهم فى نوبة غضب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن سكان الضواحى الشرقية لسيدنى يجوبون الشوارع لإنقاذ اثنين من الثعابين الأليفة، يُزعم أن حبيب مالكتهما السابق قد ألقاهما فى "نوبة غضب" بعد خلافه معها.

ويُزعم أن الثعابين التى يبلغ طولها 2.5 متر، وتسمى بايجل ومانجو، أُلقيت فى شارع رئيسي في كوجي قبل عدة أيام، وهي طليقة منذ ذلك الحين.

وتوجهت صاحبة الثعابين إلى صفحات محلية على فيسبوك تعرض مكافأة على حيواناتها الأليفة ، والتي قالت إنها مروضة ولا تشكل سوى تهديدًا لحيوانات بحجم فأر كبير.

وكتبت: "لقد أصيب حبيبي السابق بنوبة غضب عندما انفصلت عنه وألقى ثعابيني الأليفة الجميلة التي ربيتها في نوبة غضب. لقد ألقى بهما في شارع ماونت، كوجي، الثعابين مستأنسة ولن تستطيع العيش في البرية."

وأكدت "أنا خائفة حقًا على سلامتهما، لذا يرجى إخباري إذا رآهما أي شخص."

وكتبت المرأة أن طول الثعابين يبلغ حوالي 2.5 متر، وأنها "طيبة جدًا ولا تعض.. البني يسمى بيجل، والألبينو يسمى مانجو".

وقدم السكان المحليون أدلة، حيث أكد العديد من الأشخاص أنه تم رصد مانجو في الأدغال في شارع ماونت يوم السبت. وكتب أحد المستخدمين: "لقد رأيته حوالي الساعة 12 صباحًا".

وكتب مستخدم آخر مساء الخميس: "لقد خرجت الليلة مع بضعة أكياس وشعلة ولكن لم يحالفني الحظ".

وأعرب سكان آخرون عن القلق بشأن المخاطر التي قد تشكلها الثعابين على المجتمع، بما في ذلك امرأة لديها "كلب صغير في فناء منزلي".

وكتب أحد المستخدمين: "نيابة عن الحي... أرجو من الله أن يعثر أحد على هذه الثعابين"، وأضاف آخر "أعلم أنك قلت إنها لا تعض، لكنني أعتقد أنني سأفقد الوعى إذا رأيتها بالقرب منى".

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها لم تتلق أي تقرير يتعلق بالحادث.