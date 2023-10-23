5 تدريبات لتمكين المرأة اقتصاديا استهدفت 119 سيدة بـ5 قرى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديا، برعاية اللواء جمال نور الدين، جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذا لمبادرة " حياة كريمة".

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إن 5 تدريبات بـ4 قرى بـ 5 مراكز استهدفت 119 سيدة، التدريب الأول بقرية القن بمركز سيدي سالم، استهدف 19 سيدة، والثاني بقري سد خميس واستهدف 25 سيدة، والثالث بقرية الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، واستهدف التدريب 25 سيدة، والتدريب الرابع بمدينة مسير، واستهدف 25 سيدة، " حياة كريمة"والتدريب الخامس بقرية شباس الملح، واستهدف 25 سيدة.



