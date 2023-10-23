القومى للمرأة ببنى سويف ينظم دورات لتمكين المرأة

بنى سويف ـ هانى فتحى

نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، دورة تدريبية لعدد 30 من الميسرات والمتطوعات ضمن فعاليات المبادرة الوطنية ل تمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووزارة التربية والتعليم.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، فى بيان لها، إنه تدريب للفتيات على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.