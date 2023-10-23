وكيل "طرق الإسماعيلية" يكشف تفاصيل إنشاء كوبرى معدنى على مصرف المحسمة

أكد المهندس أحمد الشيمى وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات الخدمية والحياتية التى تهم المواطنين ومنها مشروعات الطرق وتطوير الميادين والطرق والمحاور المرورية.

وأضاف الشيمى لـ "اليوم السابع"، أن مديرية الطرق تنفذ مشروعا للقضاء على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى فى قرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وأضاف الشيمى بأنه تم العمل بإنشاء كوبرى معدنى على مصرف المحسمة لتوسيع طريق بر ايسر ترعة السويس "زمام قرية الضبعية".

كما أكد بانشاء وتعديل "غرف تفتيش " الصرف الصحى للعمارات بمدينة المستقبل للمراحل "تعاونيات ا ؛ ب", ومنطقة اسكان مبارك فضلا عن ما تم تنفيذه خلال العام الماضى حل مشكلة تجميع مياه الصرف الصحى أسفل وداخل العمارات السكنية ،كذلك تغيير نوازل الصرف المتهالكة ، وذلك بالإنفاق من ميزانية وحساب محافظة الإسماعيلية الخاصة.

وأشار الشيمى إلى أن مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بدأت فى مشروع تطوير ورصف منطقة اسكان مبارك بمنطقة المستقبل بالكامل بالإضافة إلى استكمال الأعمال والرصف على مدار 3 سنوات بمدينة المستقبل ومداخلها الرئيسية.

واكد الشيمى ان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وجه بضرورة الاهتمام والتركيز على مشروعات تطوير ورصف الطرق التى تمس الحياة اليومية للمواطن الإسماعيلي.