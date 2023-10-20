وكيل "الطرق" بالإسماعيلية: إنشاء طرق ومواقف للسيارات شرق قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن قرى شرق قناة السويس استفادت استفادة كبيرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك من خلال إقامة عدة مشروعات كبيرة ومتعددة فى كافة المجالات ومنها مشروعات إقامة المدارس والمراكز الخدمية فى القرى وتوابعها، وإنشاء مراكز اسعاف ومراكز شباب ومواقف عمومي تربط القرى بالمركز الأم ومدينة الإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى رصف عدة طرق داخلية بالقرى وتوابعها وربط القرى بالطرق الرئيسية للمدن.

وأضاف الشيمي أن اختيار مبادرة حياة كريمة لقرى القنطرة شرق وتوابعها غير الحياة فى هذه القرى فأصبحت هذه القرى تعيش حياة كريمة فى ظل إقامة العديد من المشروعات ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس أحمد الشيمي، أن محافظة الإسماعيلية فى عهد اللواء شريف فهمي بشارة حظيت بأكبر خطة رصف لم تشهدها المحافظة من قبل بالإضافة إلى تطوير الميادين والمحاور وإقامة حدائق عامة، بالإضافة إلى ربط الطرق بمراكز ومدن الإسماعيلية بالشبكة الوطنية للطرق.

وأضاف بأن مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية جميعها استفادت من مشروعات الرصف وجارى استكمال عمليات الرصف بالمراكز والمدن والقرى والأحياء وربطها ببعضها مع الشبكة الوطنية للطرق.

وقال الشيمي أن فور الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قرى شرق قناة السويس، سيتم دخول مركزين أخرين فى المرحلة الثانية من المبادرة، وهما قرى مركز القنطرة غرب وقرى مركز ابوصوير.