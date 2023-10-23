وزارة "العمل" تتابع تطبيق القانون فى محطات الطاقة الشمسية بأسوان

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسوان، تابعت استعدادات شركات الطاقة الشمسية بفارس للبدء فى تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بقرية فارس من خلال عدد من الزيارات الميدانية لهذه المحطات تستهدف التأكد من صحة إلاجراءات والأوضاع القانونية لهذه الشركات وعدم مخالفتها لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بهذه المواقع والتزام هذه الشركات بادراج العمالة فى مراحل المشروع المختلفة سواء الإنشائية او التشغيل او الصيانة من ابناء قرية فارس بكوم امبو ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف القطاعات، وحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وشمولهم ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية التى توفرها الوزارة والمديريات لحماية ورعاية تلك الفئة..

واوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريرٍ للوزارة، أن هناك خطة عمل لمتابعة سير العمل بمحطات الطاقة بفارس بدأت بالفعل من الاستعدادات ثم التشغيل المؤقت وصولًا للتعيين بهذه المحطات والحفاظ على حقوق العاملين بهذه المحطات وخلق بيئة عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل لضمان سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت واستقرار أوضاع العمالة بها، ومنوهًا إلى أنه مع بدء العمل فى المرحلة الإنشائية تستهدف المديرية حصر العمالة الغير منتظمة وتسجيلها وادراجها ضمن قواعد بيانات العمالة المسجلة والحاصلة على كارنية الرعاية الاجتماعية والصحية وذلك لمساعدة هذه الفئة على تحمل أعباء المعيشة، ومضيفًا أن دور المديرية لا يقتصر عند هذا الحد بل تقوم بدور مهم فى إعداد وتأهيل وتدريب هذه العمالة فنيًا قبل العمل بهذه المحطات بما يضمن جودة العمل وتقليل الخسائر المحتمل حدوثها والتى تنشأ من ضعف وقلة الخبرات العملية والفنية ويتم تدريب العمالة بالتعاون مع شركاء العمل لتوفير خدمة تدريبية متميزة تخدم مختلف مراحل العمل بهذه المحطات.

وأضاف مدير المديرية، أن محطة فارس هى ثانى اكبر محطة طاقة شمسية بالشرق الأوسط بعد محطة ببنان للطاقة الشمسية وهى مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بالظهير الصحراوى بمركز كوم امبو بأسوان، وتعد محافظة اسوان من المحافظات الواعدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن المحتمل تشغيل هذه المحطات مع سبتمبر 2024 والمشروع يستهدف تشغيل 2000 عامل فى مراحل المشروع المختلفة بما يوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة تتمثل فى توفير سبل الاعاشة والوجبات وتوفير المواصلات، وتعد مثل هذه المشروعات القومية انطلاقة تنموية بجنوب مصر تعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية لقاطنى هذه المناطق علاوة على انها مشروعات بيئية ناجحة تتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة ومقاومة التغيرات المناخية التى تسببت فى حدوث خسائر بشرية ومادية فى معظم دول العالم.