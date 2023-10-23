هيئة الدواء تكشف أعراض وعلامات الإصابة بسرطان الثدى

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدي والتى تتمثل فى :-

_ ظهور كتلة أو سماكة في الثدي، أو بالقرب منه، أو في الإبط.

_ تجعد في جلد الثدي، قد يبدو مثل جلد البرتقال.

_ إفرازات الحلمة بخلاف حليب الثدي، قد تحدث الإفرازات فجأة، وقد تكون دموية، أو تحدث في ثدي واحد فقط.

_ جلد متقشر أو أحمر أو متورم في منطقة الحلمة أو الثدي.

_ ألم في أي منطقة من الثدي.

_ حدوث تورم، أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.

_ تورم الغدد الليمفاوية، أو إيلامها تحت الذراع، أو حول عظم الترقوة.

_ تراجع الحلمة الداخل.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ كونه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وأوضحت هيئة الدواء أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها، أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.