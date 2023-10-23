نقيب معلمى بني سويف: مليون و362 ألف جنيه قرض حسن لـ178 معلما

وأضاف مصطفى الديب فى بيان له، أن القرض الحسن خصص لحالات الزواج الحديث، ولم يمر عليه أكثر من عام، وقيمته عشرة آلاف جنيه، وقرض تعليمي للمعلم الذي لديه أولاد في المراحل التعليمية المختلفة، وقيمته خمسة آلاف جنيه، وآخر لبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمعلمين.

وأكد نقيب المعلمين، أن دائما النقابة تبذل قصارى جهدها من أجل خدمة المعلم ، ويأتي ذلك في إطار حرص نقابة المعلمين على تقديم كافة الخدمات للمعلم وأسرته والعمل على مساعدته ومراعاة البعد الاجتماعي للمعلم.