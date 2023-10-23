نقابة الأطباء تبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني مع منظمة "أطباء بلا حدود"

كتبت آية دعبس

استقبل نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، أمس الأحد، بمقر النقابة العامة بدار الحكمة، وفدا من منظمة أطباء بلا حدود ، لبحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الشعب الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضم وفد المنظمة، نائب المدير الطبي بالمنظمة، و رئيس فريق طبي بالمنظمة، و منسق الطوارئ، وذلك بحضور مقرر لجنة مصر العطاء وعضو مجلس نقابة الأطباء د. خالد أمين.

وأكد نقيب أطباء مصر د. أسامه عبد الحي، أن الإجتماع بحث سبل تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الشعب الفلسطيني، من خلال توفير منظمة أطباء بلا حدود، المستلزمات الطبية اللازمة من أدوية وأدوات جراحة، وأيضا أطباء لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وشدد عبد الحي، على أن ذلك يأتي في إطار تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه سيتم عقد لقاءا آخر مع وفد المنظمة، الثلاثاء المقبل، إستمرارا للتنسيق بين النقابة العامة للأطباء والمنظمة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.