اليوم السابع
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نادى النيابة الإدارية يكرم 200 عضو غدا.. لحصولهم على الدكتوراه

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:13 م
نادى النيابة الإدارية يكرم 200 عضو غدا.. لحصولهم على الدكتوراه النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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يقيم نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، غدا الثلاثاء، حفلا لتكريم مستشارى النيابة الإدارية الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية.

يقام الحفل  تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

من جانبه أوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس ادارة النادى، أن الحفل ياتى فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى لقيمة العلم، وتشجيعا من مجلس إدارة النادى  لأعضاء النيابة الإدارية فى الحصول على اعلي الدرجات العلمية، مضيفا أن الحفل سوف يشهد  تكريم 200 عضوا من أعضاء الهيئة.







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