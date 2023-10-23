نائب محافظ بورسعيد: استقبلنا 140 مشروعا خلال مبادرة المشروعات الخضراء

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، خلال المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورته الثانية الذي يأتي على مستوى محافظات إقليم القناة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، على تقديم الشكر والتحية والتقدير للزملاء أصحاب المشاريع المتميزة من محافظة بورسعيد التي دأبوا على العمل على مدار الثلاثة أشهر الماضية، مؤكدًا أنه خلال الدورة الثانية سعت محافظة بورسعيد لتقديم عدد من مشروعات أكبر من العام الماضي، وصلت إلى 140مشروعًا تم دراستهم وتقييمهم جيدًا واستبعاد المشروعات الغير مكتملة، وانتهت بتصعيد 22 مشروع في الـ 6 فئات للمسابقة، آملًا أن ينال محافظة بورسعيد الحظ هذا العام نظرًا لتميز المشروعات المشاركة الممثلة للمحافظة.

ونقل نائب محافظ بورسعيد كلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي أوضح فيها تقدير جميع المشاركين بالمبادرة سواء الفائزة أو التي لم يحالفها الحظ هذا العام؛ لأن الهدف الرئيسي هو تقديم مشاريع تفيد وتثري الدولة سواء كانت خضراء أم ذكية، موصيًا أن تسود ثقافة المناخ والحفاظ على البيئة جميع أصحاب المشاريع في جميع محافظات مصر وليس بورسعيد فقط.

ومن جانبه أعلن المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد عن المشروعات الست الفائزة عن محافظة بورسعيد بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حيث أعلن عن فوز مشروع إنتاج المطاط الخام واستخلاص بوليمرات المطاط من الإطارات المستعملة، عن فئة (مشروعات كبيرة الحجم) مقدم من إبراهيم حسن جودة ومشروع (محطة معالجة مياه أبار الغاز)، عن فئة (مشروعات متوسطة الحجم) مقدم من تامر الريس ومشروع (تصنيع ماكينة نسيج صديقة للبيئة) عن فئة (مشروعات صغيرة الحجم) مقدم من أسامة عبد المنعم شرف، ومشروع مشروع (قتال أكواكيور) عن فئة مشروعات ناشئة مقدم من إسلام محمود قناوي و مشروع (إعادة تدوير النفايات الإلكترونية) عن فئة (المبادرات الغير هادفة للربح ) مقدم من أحمد ناصر الخياط، ومشروع (إیکولارم) عن فئة (مشروعات متعلقة بالمرأة) مقدم من أسماء عصام هجرس.