محافظ بورسعيد: استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور ضمن الخطة الاستثمارية

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اجتماعا، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي وإيمان العزوني مدير الإدارة المالية ودينا الحمامي مدير التخطيط الاستراتيجي.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

واستعرض المحافظ، ملامح الخطة المستهدفة للربع الثاني من الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوى برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الخطة الإستثمارية تشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن.

وأضاف أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمواصلة تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.