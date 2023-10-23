مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن قرية العضايمة بمركز إسنا لترحيل الخطوط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الاثنين، انقطاع المياه عن قرية العضايمة اليوم الإثنين 23 أكتوبر من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 5 مساءاَ، وذلك لإجراء أعمال ترحيل خطوط متعارضة مع أعمال الصرف الصحى.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة المواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة حين طلبها، عبر غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى هاتف - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 وذلك فى حالة الطوارئ.

والتقى العميد مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكل من إستشارى البنك الأفريقي واستشارى ومسئولى وزارة الإسكان ومسئولى الشركة القابضة، ووحدة المشروع بشركة مياه الأقصر ومسئولى شركة المقاولين العرب، أحد الشركات المنفذ لمشروع الصرف الصحى المتكامل تمويل البنك الإفريقى للقرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وهدف الاجتماع إلى دراسة وتحديد نسب التنفيذ الحالية وخطوات العمل التالية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، يخدم قرى مدن إسنا والطود، وهو أحد البرامج التي يمولها بنك التنمية الأفريقي بقيمة 108 مليون يورو، حيث إن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى ونسبة 10% من توابعها بمحافظة الأقصر، وذلك بإجمالى عدد سكان حوالى (210) ألف نسمة، بعدد 2 تجمع قروي وهما (الكيمان - الدبابية ) تتضمن 8 قرى بمركز إسنا (أصفون - الدبايبة - الشغب - الغريرة - المعلا- طفنيس - كيمان المطاعنة - توماس 3)، بالإضافة إلى قريتين بمركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل ومن المقرر انتهاء المشروع خلال 18 شهراً من تاريخ بدئه.