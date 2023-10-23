مرض كاواساكى.. الأسباب والأعراض وكيفية تشخيصه ومضاعفاته على القلب

كتبت أمل علام

مرض كاواساكى (KD)، المعروف أيضًا باسم متلازمة كاواساكى أو متلازمة العقد الليمفاوية المخاطية الجلدية، هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض القلب المكتسبة لدى الأطفال فى البلدان المتقدمة، وذلك وفقا لما ذكرته جمعية القلب الأمريكية.

لسان اكثر احمرارا

يؤثر مرض كواساكى على الأطفال ونسبة أقل من المراهقين، مما يؤدى إلى التهاب فى الأوعية الدموية، وخاصة الشرايين التاجية، والأوعية التى تدعم الأكسجين إلى عضلة القلب، يبلغ متوسط عمر المصابين بالمرض عامين، وحوالى 77% منهم أصغر من 5 سنوات، ويكون الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار 1.5 مرة من الفتيات.

على الرغم من أن المرض يحدث فى جميع أنحاء العالم وفى جميع المجموعات العرقية، إلا أنه أكثر شيوعًا فى اليابان، وبين الأطفال من أصل آسيوى، سمى المرض على اسم الدكتور توميساكو كاواساكى، طبيب أطفال يابانى، ولم يتم التعرف على هذه الحالة كمتلازمة منفصلة حتى عام 1967، وربما كانت موجودة لفترة طويلة قبل ذلك، العلاج الفورى أمر بالغ الأهمية لمنع مشاكل القلب الكبيرة، كما يتعافى معظم الأطفال بشكل كامل.

ما هى الأعراض؟

يتم تشخيص مرض كاواساكى (KD) عندما يعانى المريض من حمى لا تقل عن 100.4 درجة فهرنهايت وما فوق لمدة 5 أيام على الأقل، (إذا لم يتم علاج الحمى، فقد تستمر لمدة تصل إلى 11 يومًا)، وتصاحب الحمى 4 من الأعراض الخمسة التالية على الأقل:

1.طفح جلدى فوق الجذع والأطراف.

2.أحمرار وتورم راحتى اليدين وأخمص القدمين عند بدء المرض، يحدث تقشير الجلد على أطراف الأصابع وأصابع القدم فى الأسبوعين الثانى والثالث، يمكن للقطع الأكبر من الجلد أن تتقشر اليدين والقدمين أيضًا.

3.عيون محتقنة بالدم والتى يمكن أن تكون حساسة للضوء.

4.تورم الغدد الليمفاوية فى الرقبة، وعادة ما تكون على جانب واحد ويبلغ حجمها أكثر من 1.5 سم، فى بعض الأحيان تشعر الرقبة بالتصلب.

5.تهيج والتهاب الفم والشفتين والحلق، ولسان "الفراولة" - اللسان متعرج وأحمر اللون مع تضخم براعم التذوق.

6.قد يعانى المرضى من آلام فى البطن، يصاب حوالى ثلثهم بالتهاب المفاصل المؤقت مع ألم وتورم فى مفاصل الركبة والفخذ والكاحل.

ينبغى أخذ مرض كاواساكى فى الاعتبار إذا كان الطفل يعانى من الحمى والالتهاب دون ظهور جميع الأعراض المذكورة أعلاه.

ما أسبابه وكيف يمكن الوقاية منه؟

لا نعرف ما الذى يسبب مرض كاواساكى، ولا ينتشر من شخص لآخر، كما أنه ليس وراثيا، ونادرًا ما يصيب أكثر من طفل فى الأسرة، مما قد يشير إلى استعداد وراثى، ولا توجد طريقة معروفة لمنع الإصابة بمرض كاواسكى، كما يجب أن يعلم الآباء أنه لا يوجد شيء يمكنهم فعله للوقاية من المرض.

كيف يتم تشخيص المرض؟

قالت الدكتورة هالة أغا أستاذ ورئيس قسم قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش التابعة لجامعة القاهرة، أنه يجب على أخصائى الرعاية الصحية فحص الطفل ومراقبة العلامات والأعراض، يمكن أيضًا إجراء اختبارات الدم والبول لاستبعاد الأمراض الأخرى والبحث عن الالتهابات.

سيوفر مخطط صدى القلب، الموجات فوق الصوتية للقلب، صورة واضحة للشرايين التاجية وكيفية عمل القلب، هذا قد يساعد فى إجراء التشخيص، قد يطلب أخصائى الرعاية الصحية أيضًا اختبارات تشخيصية أخرى.

وأضافت الدكتورة هالة أغا، يعد مرض كاواساكى حالة معقدة يمكن تقسيمها إلى الجوانب الآتية:

الأعراض السريرية: الحمى والطفح الجلدى والتهاب الملتحمة والتغيرات المخاطية.

المسببات: العوامل المعدية والوراثة والعوامل البيئية.

العلاج: العلاج بالجلوبيولين المناعى الوريدى (IVIG) والأسبرين

المضاعفات: تأثيره على الشرايين التاجية وعضلة القلب.

الوقاية: مناقشة استراتيجيات الوقاية من مرض كاواساكى أو تقليل خطر حدوث مضاعفات، مثل التشخيص والعلاج المبكر.

اعراض مرض كاواساكى

تحديات عصر كورونا..

كان هناك نقاش ومخاوف بشأن الأعراض غير النمطية لمرض كاواساكى، والتى ربما تكون مرتبطة بوباء كورونا، وينتج عنها التشخيص والعلاج المتأخر مما يوثرعلى النتائج.

الأعراض غير النمطية: يمكن أن تشمل الجهاز الهضمى، والأمراض العصبية.