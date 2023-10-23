محافظ شمال سيناء: الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة.. صور

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان انه استمراراً لاهتمامها بالأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية بتوفير كافة احتياجاتهم وتلبية جميع متطلباتهم، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قامت مؤسسة "مصر الخير" اليوم الاثنين، بتنظيم قافلة طبية لتسليم عدد من الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وسماعات الأذن للأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة شمال سيناء.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى كلمته اليوم الإثنين، خلال تسليم الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة بشمال سيناء: أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة ومن ضحايا الارهاب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. ووجه محافظ شمال سيناء الشكر والتقدير للمجتمع المدنى وفى مقدمته مؤسسة "مصر الخير" نظراً للدور الكبير الذى تقوم به داخل المحافظة وتلبية كافة الاحتياجات والأجهزة التعويضية اللازمة لذوى الإعاقة. من جانبها قالت الدكتورة عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن تنظيم مؤسسة مصر الخير لهذه القافلة بمحافظة شمال سيناء يأتى ضمن أنشطة قطاع الصحة فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه المؤسسة بشمال سيناء باعتبارها فى قلب كل مصرى وجزء غالى جداً علينا جميعاً. وأوضحت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أنه تم عمل قافلة طبية منذ نحو 15 يوماً للحصول على المقاسات اللازمة للأجهزة التعويضية قبل تسليمها للأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الاثنين.

فيما أكد محمد راجح، مدير مكتب مصر الخير بمحافظة شمال سيناء، أن تسليم الأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة الإلكترونية وسماعات الأذن شمل جميع الفئات والأعمار من الأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة شمال سيناء، مشيراً إلى أن المستهدف من القافلة تسليم 100 جهاز تعويضي لذوى الإعاقة بشمال سيناء.

وأوضح مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة شمال سيناء: أن مؤسسة "مصر الخير" تولى اهتماماً خاصاً بمحافظة شمال سيناء الغالية لما لها من مكانة كبيرة فى نفوس جميع المصريين لذا حرصت المؤسسة بالتزامن مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات لأهالى شمال سيناء سواء برفع كفاءة البيوت وتوفير كافة مستلزماتها أو توزيع الشنط المدرسية التى تضم كافة المتطلبات الدراسية وتنظيم الأنشطة الترفيهية لطلاب المدارس، وإطلاق العديد من القوافل الطبية لتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية لأهالينا بمحافظة شمال سيناء.