المجلس القومي للإعاقة يصل بمبادرة "صوتك حقك" للتثقيف السياسي إلى محافظة المنوفية

كتب محمود راغب

واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، تنفيذ فعاليات برنامجه للتثقيف السياسي - مبادرة "صوتك حقك" لحث الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث وصل البرنامج من خلال محطاته التوعوية إلى محطته الثالثة في مديرية الشباب والرياضة بشبين الكوم - محافظة المنوفية.

شارك في تقديم البرنامج التدريبي خلال فاعليات اليوم التوعوي والتثقيفي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، ومدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، وأساتذة العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ومسئولي إدارة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.

تم خلال اللقاء تقديم التوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، و أهم المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، والحديث عن مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨واستعراض قانون مباشرة الحقوق السياسية ومكتسبات ذوي الإعاقة فى قانون الخدمة المدنية.

وتطرق البرنامج التدريبي إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركتهم في العملية الانتخابية، وتعريفهم بالدور المنوط بالهيئة الوطنية للانتخابات القيام به، وتعريفهم إجراءات التعاون بين المجلس والهيئة ، وأن هناك اقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال نموذج الاقتراع بطريقة برايل.

كما تم خلال اللقاء استعراض خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للأشخاص أصحاب الإعاقة السمعية، والتعرف على التيسيرات المقدمة للإعاقات الحركية، ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان في هذا الشأن.