عودة التيار الكهربائى لمحافظة بورسعيد بعد انقطاع نتيجة احتراق محطة "الرسوة"

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامي أبو وردة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إعادة التيار الكهربائي لمحافظة بورسعيد بالكامل بعد أن تعرضت لفصل التيار نتيجة نشوب حريق بمحطة محولات الرسوة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتى تسببت فى إصابة عدد من العاملين بالمحطة ووفاة أحدهم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تدخلت على الفور وقامت بنقل أحمال المواطنين بمحافظة بورسعيد على محطات بديل لتوفير التيار الكهربائي من مصادر تغذية بديلة، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تجري حاليا استبدال المحول الذى احترق باخر لإعادة تشغيل المحطة بأقصى سرعة.

وأضاف المصدر، أن الشركة نفذت أعمال تطوير وتوسعات بالشبكة فى إطار خطتها الإستثمارية بإجمالي مبلغ 851.543 مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف للخطة 704.204 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 121% مقابل 558.011 مليون جنيه للعام السابق بنسبة وبنسبة تطور 52.6 % .