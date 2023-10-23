"لعنة الفراعنة بين الوعى والخيال".. ندوة للتوعية الأثرية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قامت إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم تحت إشراف الدكتور على البطل مدير عام آثار الفيوم بزيارة مدرسة الأنبا إبرام، في إطار استمرار فعاليات مبادرة كنز بلادى لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقالت نرمين عاطف مديرة الوعى إدارة الوعي الأثري، إنه تم تنظيم محاضرة بالمدرسة بعنوان "لعنة الفراعنة بين الحقيقة والخيال، حيث تم خلالها مناقشة مصطلح "لعنة الفراعنة" الذي يتردد كثيرا على مسامعنا، للحد الذي دفع الكثيرين إلى الإيمان بها والخوف من حقيقة وجودها بالفعل.

وتم الحديث عن مقبرة “توت عنخ أمون” الملك الذي تم أكتشاف مقبرته عام 1922م، واكتشفها عالم الآثار “هاورد كارتر” وقامت إدارة الوعى الاثري بشرح أهم كنوز ومقتنيات مقبرة الملك توت عنخ امون حيث إن كنوز مقبرة توت عنخ آمون تعد واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية في العالم.

وأضافت مديرة الوعى الاثرى نرمين عاطف ان الإدارة قامت بعمل ورش عمل فنية تضمنت تعليم الطلاب والطالبات كتابة اسمائهم بالهيروغليفي والقبطى وتعليمهم اهمية الكتابة المصريه القديمة.

وأوضحت نرمين عاطف أن الإدارة قامت بعمل ورشة عمل لتنفيذ برنامج "المكتشف الاثرى "داخل مدرسة الانبا ابرام لغات لطلاب وطالبات الصف الاول والثاني الاعدادي.

ولفتت الي او فكرة المكتشف الأثري ترتكز على تعليم الأطفال كيفية الكشف عن الآثار واستخراجها وحفظها، وذلك لحين عرضها بالمتاحف باستخدام أسس علمية مبسطة على شاكلة تلك التى يستعملها علماء الآثار فى المواقع الأثرية دون الخوض فى التفاصيل الدقيقة التى يلتزمون بها ويطبقونها بشكل احترافى.

يهدف البرنامج إلى بث روح الانتماء والولاء والرغبة فى الحفاظ على المقتنيات الثقافية لوطنهم وينمى لدى الأطفال المشاركين حب البحث والمعرفة خوض الأطفال المشاركين في هذه الفعالية لتجربة التنقيب والكشف عن الآثار، يتيح لهم فرصة التعرف على علم الآثار بأفضل الطرق المحببة والمفضلة لدى الأطفال وهي اللعب.

ولفتت الي أنه تم منطقة صغيرة داخل المدرسة وقالت قمنا بدفن عدد من الاثار المقلدة وزودنا الأطفال بأدوات التنقيب المناسبة لتساعدهم في الحفر واستكشاف القطع المطمورة في الرمال. وأتحنا للطفل فرصة اللعب بالرمل، وأعطيناه فرصة ليعيش لحظة تعتبر من اجمل اللحظات عند الآثاري وهي لحظة الكشف عن القطعة الأثرية، وفى نهاية البرنامج قامت ادارة الوعى الاثري بتسليم شهادات تقدير للطلاب والطالبات تقديرًا لتعبهم ومجهودهم فى برنامج المكتشف الاثرى.