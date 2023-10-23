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فاكسيرا: توفير جرعة مجانية لمن يحصل على 4 جرعات من لقاح الأنفلونزا الرباعى

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:45 ص
فاكسيرا: توفير جرعة مجانية لمن يحصل على 4 جرعات من لقاح الأنفلونزا الرباعى لقاح الانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت شركة فاكسيرا عن توفير جرعة مجانية من لقاح الأنفلونزا الرباعى لمن يقوم بشراء 4 جرعات، مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويحمى من مضاعفات الأنفلونزا.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 
 
- الأطفال خلال السنين الخمسة الأولى من العمر
 
- كبار السن ممن تزيد 6343340 أعمارهم عن 65 سنة
 
- أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى
 
- أصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبته لجهاز المناعة و من خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة.
 
- السيدات الحوامل، خاصة في الثلثين الثاني والثالث وحتى أسبوعين بعد الولادة
 
- العاملين بالمجال الصحي
 






الصحة

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