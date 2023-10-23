اليوم السابع
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غدا النمسا وبلغاريا يبحثان قضايا الهجرة وتوسيع اتفاقية شنجن

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 02:58 م
غدا النمسا وبلغاريا يبحثان قضايا الهجرة وتوسيع اتفاقية شنجن مستشار النمسا
كتبت: هناء أبو العز

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 يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر غدا الثلاثاء، مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا نيكولاي دنكوف، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، قضايا التعاون الثنائي وعددًا من القضايا الأوروبية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الاثنين،  إنه يعقب المباحثات الإدلاء ببيانات صحفية قصيرة وسوف يسبق ذلك استقبال رسمي بحرس الشرف من المستشار للضيف البلغاري.
 
وبحسب وسائل الإعلام النمساوية من المرجح أن تتطرق المباحثات إلى تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أمن أوروبا، إضافة إلى التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما سيتم مناقشة الموقف النمساوي المعارض لتوسيع اتفاقية شنجن بضم رومانيا وبلغاريا.
 
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشق الاقتصادي سوف يحتل جانبا بارزا من الزيارة ، خاصة أمن إمدادات الطاقة والاستثمارات المشتركة ووضع العمالة البلغارية في النمسا.
 
 






النمسا

المستشار النمساوى

شنجن



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