علماء يكتشفون سر إصابة بعض الرجال بالعقم.. يمهد الطريق لعلاجات فعالة

كتبت أمل علام

كشف موقع Medical Express عن أن العلماء اكتشفوا أحد الأسباب الكامنة وراء العقم عند الرجال، موضحًا أنه بالنسبة لـ10% من الذكور الذين يعانون من العقم فلا يتم إنتاج سوى القليل من الحيوانات المنوية، أو لا يتم إنتاجها على الإطلاق، ما جعل معهد ستورز للأبحاث الطبية بالتعاون مع مركز ويلكوم لبيولوجيا الخلية بجامعة إدنبرة، يسلط الأضواء على ما قد يحدث من خطأ في عملية تكوين الحيوانات المنوية.

لمذا يصاب بعض الرجال بالعقم ؟

وقال سكوت هاولي، بمعهد ستورز للأبحاث الطبية، إن أحد الأسباب المهمة للعقم عند الذكور هو أنهم لا يستطيعون إنتاج الحيوانات المنوية، إلا أن هناك تقنيات ناشئة الآن قد تمنحك طريقة لإصلاحه، وقد تساعد الدراسة المنشورة في 20 أكتوبر 2023 في Science Advances from the Hawley Lab and Wellcome Center من الباحث أوين ديفيز، الحائز على دكتوراه، في تفسير سبب عدم إنتاج بعض الرجال ما يكفي من الحيوانات المنوية لتخصيب البويضة.

اكتشف الفريق بقيادة كاثرين بيلمير، باحثة، عن أنه في الفئران، أدى تغيير نقطة واحدة ومحددة للغاية في هذا الجسر إلى انهياره، ما أدى إلى العقم، وبالتالي توفير نظرة ثاقبة للعقم البشري عند الذكور بسبب مشاكل مماثلة، ويتعاون علماء معهد ستورز للكشف عن أحد الأسباب الكامنة وراء العقم عند الذكور، ما يتضمن الانقسام الاختزالي، وهو عملية انقسام الخلايا التي تؤدي إلى ظهور الحيوانات المنوية والبويضات.

استخدم الباحثون تقنية دقيقة لتحرير الجينات لإجراء طفرات في أحد البروتينات المعقدة ما سمح للباحثين، لأول مرة، باختبار وظيفة المناطق الرئيسية من البروتين في الحيوانات الحية، وتم التحقق من أن طفرة واحدة فقط، تم التنبؤ بها من تجارب النمذجة، هي السبب في العقم لدى الفئران.

فمنذ فترة طويلة تستخدم الفئران كنماذج للأمراض التي تصيب الإنسان، من تجارب النمذجة باستخدام تسلسل البروتين البشري، إلى جانب الحفاظ العالي على بنية البروتين ومن المحتمل أن الجزيئ الدقيق الذي تسبب في العقم لدى الفئران يعمل بنفس الطريقة عند البشر.