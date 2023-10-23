اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 11:22 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. 

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المُحتلة، إن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته. 

في السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين، وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة. 

 







المسجد الأقصى

غزة

فلسطين

اسرائيل

القدس




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