اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 07:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عشرات الآلاف يتظاهرون في مدينة مسيساجا الكندية دعما لفلسطين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:00 ص
عشرات الآلاف يتظاهرون في مدينة مسيساجا الكندية دعما لفلسطين مظاهرات في كندا - أرشيفية
أ ش أ

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تظاهر عشرات الآلاف، الأحد، في قلب مدينة مسيساجا، بكندا، لدعم فلسطين والتنديد بالجرائم الوحشية لقوات الإحتلال الإسرائيلي.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "فلسطين حرة" "هذه ليست حربا بل إبادة جماعية" .. "قتل الأطفال ليس دفاعا عن النفس".

كما وجه المتظاهرون انتقادات واسعة لرئيس الوزراء جستن ترودو وحكومته لتبنيها موقفا مساندا لإسرائيل ورفضها إدانة جرائم قتل الأطفال والمدنيين يوميا في قطاع غزة، والتي تصل إلى حد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

كما انتشرت قوات الشرطة بكثافة بالقرب من ساحة الإحتفالات وسط مدين مسيساجا لتأمين المتظاهرين.

 







مسيساجا

كندا

فلسطين

غزة

اسرائيل




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