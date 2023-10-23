خليك واعى.. لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما ترد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، إذ تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب مرحلة النقل في المدارس خلال العام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

شددت على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، كما هو أسوة بالعام الدراسي السابق دون أي تغيير، مُوضحة أن الطالب يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملةً، بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.