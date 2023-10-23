حياة كريمة تدخل بقرى أسوان عصرا جديدا.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بشكل كامل

أسوان- صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية، التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " مشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم. وتجرى مشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان، داخل كل قرى مراكز المحافظة على مرحلتين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

ويجرى بكافة قرى ونجوع أسوان أعمال إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرى الرئيسية وتوابعها للمساهمة فى تحسين الخدمة للمشتركين، حيث يساهم رفع كفاءة القدرة الكهربائية بقرى ونجوع أسوان، فى تشغيل كافة المشروعات الخدمية التى تنفذ بقرى حياة كريمة، مثل الوحدات الصحية والمجمعات التكنولوجية والمدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم دعمها بوحدات كهربية حديثة ومتطورة وذات قدرات عالية، لضمان عملها على أكمل وجه، علاوة على تزويد المناطق الصناعية الحرفية بالكهرباء حيث شهدت قرى أسوان تدشين شبكات كهرباء بالقرى بأسلاك جديدة وأعمدة جديدة ولوحات توزيع ومحولات.

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية بأسوان مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة، وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرى الرئيسية وتوابعها، لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء.

ومن ضمن المشروعات مشروع إنشاء لوحة كهرباء فارس، بقرية فارس بمركز كوم امبو، وذلك من أجل دعم منظومة الكهرباء وسد الاحتياجات الجماهيرية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة المنتجة من محطة الطاقة الشمسية بالقرية، كما تم إنشاء مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء نجع العرب، ومشروع احلال وتجديد الكهرباء بقرى سلوا والكاجوج والمنشية والعباسية والكفورو اقليت والقرى التابعة لهم.

وفى مركز ادفو تم إطلاق التيار الكهربى على موزع النزل جهد 11 kV من محطة محولات المملحة مع تحميل دوائر الخروج لقرى شرق إدفو، ومشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء النزل يأتى ضمن حزمة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية لخدمة 71 ألف مواطن من أهالى قرية الرديسية بحرى بمركز إدفو والتى تضم 23 قرية فرعية ونجع وتابع، كذلك مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء البحيرة بنسبة 95 %، وكذلك مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها وفى قرية الكلح شرق بإدفو، تم مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الكلح شرق.

ولاول مرة، وبعد عقود قضاها نحو 500 مواطن من البدو الرحل فى الظلام والاعتماد على الطاقة البديلة، حققت مبادرة حياة كريمة المستحيل، وإطلاق التيار الكهربائى بنجع جبران بمحافظة أسوان.

كما يجرى بالتوازى العمل فى أكثر من مشروع بمختلف القطاعات، وسط فرحة البدو الرحل من أهالى نجع جبران الذين يعيشون فى منطقة صحراوية نائية تبعد بمسافة 4 كيلومتر من الحضر وقرية بلانة الأم التابعة لمركز نصر النوبة، وبعد أن عاشوا عقود طويلة فى الظلام نظراً لبعد المسافة، معتمدين على وسائل الطاقة البديلة عن الكهرباء.

وجاءت المبادرة لتتحول حياة أكثر من 500 مواطن ومواطنة من الظلام إلى طاقة نور بعد إطلاق التيار الكهربائى بالقرية ضمن المشروعات التى تشهدها قرى محافظة أسوان، مقدمين شكرهم للقيادة السياسية، فى المتابعة الميدانية المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروعات التنموية والخدمية ضمن هذه المبادرة الرائدة والحرص على دفع معدلات الإنجاز للانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة لبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية ومنها مشروع توصيل خدمات الكهرباء لشوارع ومنازل هذه القرية المحرومة والذى يضم شبكات بأطوال 1.7 كيلومتر من الكابلات، و15 كيلو متر من الموصلات الكهربائية، و60 كشاف، ومحول كهربائى قدرة 200 ك.ف.

جدير بالذكر، فان محافظة أسوان حققت معدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروعا تضم 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات، و6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل، مع الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الرصف.



