اليوم السابع
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جندى إسرائيلى يهاجم نتنياهو فى قاعدة عسكرية.. فيديو

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 08:48 ص
جندى إسرائيلى يهاجم نتنياهو فى قاعدة عسكرية.. فيديو بنيامين نتنياهو
وكالات

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هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهال الجندي على نتنياهو بالألفاظ النابية، وحمله مسؤولية مقتل أصدقائه.

وقال: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".

 

وقام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قد رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. 







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