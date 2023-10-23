جامعة بنها تجرى مسحا طبيا شاملا لـ927 طالبا بمدارس قرى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية لطلبة المدارس الإبتدائية بقري محافظة القليوبية، مؤكدا أن القوافل الطبية لطلبة المدارس تأتي في إطار توعية الطلاب بطرق الرعاية الصحية السليمة والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة سليمة لأطفالنا، وذلك في إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القوافل سوف تجوب جميع مدارس القليوبية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض التي تصيب الأطفال وبالتالى عمل خريطة صحية للأمراض المنتشرة فى الأطفال على مستوى المحافظة بهدف وضع الخطط المستدامة للوقاية والعلاج وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن القوافل الطبية قامت بزيارة 6 مدارس ابتدائية بطوخ وبنها وهم "مدرسة أتريب الجديدة المشتركة، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بشبلنجة، ومدرسة الشهيد البشير الابتدائية الحصة مركز طوخ، ومدرسة بطا الابتدائية الجديدة بطا مركز بنها، ومدرسة التحرير الابتدائية بمدينة طوخ، ومدرسة طه حسين الابتدائية ببنها"، وتم توقيع الكشف الطبي الشامل علي 927 طالبا وطالبة.

وأشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية، تماشيًا مع حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي المحيط بها، من خلال تقديم خدمات طبية مُتميزة في كافة التخصصات لأبنائنا الطلاب وأهالينا فى القرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه أوضح الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، أن القوافل شملت إجراء الكشف الطبى على الطلاب وقياس الطول والوزن والضغط والسكر ومقياس نظر، كما تم إجراء اختبارات للياقة البدنية من خلال ممارسة الألعاب الصغيرة، كسباق الجري إلى جانب إرشاد الأطفال بأهمية ممارسة الرياضة وذلك بهدف إكتشاف المواهب الرياضية مبكرا لدى الطلاب.