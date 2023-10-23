جامعة الفيوم تنظم ندوة حول انتصارات أكتوبر والموقف المصري الراهن

الفيوم رباب الجالي

نظمت كلية الألسن بـ جامعة الفيوم ، ندوة حول "انتصار أكتوبر والموقف المصري الراهن"، استضافت الكاتب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع.

بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الإثنين 23/10/2023 بالمكتبة المركزية.

تحدث الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة حول دور الجامعة في تجديد ذكرى انتصارات أكتوبر كل عام، من خلال تنظيم الاحتفالات بكليات الجامعة المختلفة، وتوعية الطلاب بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة المصرية من أجل تحقيق نصر أكتوبر العظيم.

وأوضح أن جامعة الفيوم تعمل على الارتقاء بالجوانب المجتمعية وبناء عقول الطلاب وتنمية أفكارهم.

وأوضحت الدكتورة نجلاء سعد أن الكلية حرصت على الإحتفال بنصر أكتوبر العظيم الذي ساهم في استرداد كرامة المصريين وأرض سيناء العظيمة، ووجهت الطلاب بضرورة الانتماء للوطن، وإدارك كافة الأمور التي تحيط بنا هذه الفترة، والسعي نحو تعلم المهارات والمعارف اللازمة ليكونوا أفرادًا نافعين لمجتمعهم.

وتحدث مصطفى بكري حول دور الإعلام في رفع الروح المعنوية للجنود المصريين والشعب المصري خلال فترة الإعداد للحرب حتي تحقيق النصر العظيم، مؤكدًا الدور الكبير للإعلام في تلك الفترة حيث أسهم في شحذ الهمم واستنفار العزيمة المصرية.

ووجه الشباب بضرورة الحذر من حروب الجيل الرابع، والتلاعب بالعقول والأفكار، وضرب الثوابت والقيم المصرية الأصيلة، كما ناشد بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية للدولة، نظرًا لما تمثله المرحلة الراهنة من أهمية وخطورة.