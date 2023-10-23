"ترميم المنشآت الخرسانية".. ندوة علمية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شارك محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب في الندوة العلمية التي أقامتها كلية الهندسة ب جامعة الفيوم ، تحت عنوان ترميم المنشآت الخرسانية والتي ألقاها المهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم والتي تحدث فيها عن أهم التوصيات التي يجب اتباعها أثناء إنشاء العنصر الخرساني لتلاشي حدوث حالات صدأ بالمنشأة والاحتياج للترميم والتدعيم وأسباب ظهور صدأ الحديد بالمنشآت الخرسانية ودرجات صدأ حديد التسليح وحالات الترميم والتدعيم للعنصر الخرساني.

وذلك بحضور الدكتور مهندس شريف محمد العطار عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم والدكتور مهندس إسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مهندس سعيد الخولي رئيس قسم مدني لكليه الهندسة وبعض من مهندسي الشركة وطلاب كليه الهندسة من مختلف الاقسام.

وأكد النجار، أن الهدف من المشاركة هو نقل الخبرات العلمية للمهندسين القائمين على تنفيذ الأعمال بمختلف مواقع العمل لتلافي حدوث أي أخطاء أثناء أعمال الإنشاءات الخرسانية والقواعد اللازمة لأعمال الترميم والتدعيم، وخاصة أن الشركة في الوقت الحالي تنفذ مشروعات بنية تحتيه عملاقة بالمحافظة من محطات ورافع مياه الشرب ومحطات رفع ومحطات معالجة الصرف الصحي علاوة على إنشاء المباني الإدارية الخاصة بالشركة.