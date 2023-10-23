توافد المواطنين على معرض السلع الغذائية بمبادرة الأسعار المخفضة بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت المبادرة التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، بمركز ومدينة إسنا بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، استمرار توافد المواطنين على معرض السلع الغذائية المخفضة بوسط مدينة إسنا.

والمبادرة تشمل السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والفول والعدس، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والسمن، والمكرونة، ومنتجات الدواجن والبيض، حيث يباع السكر بسعر27 جنيهًا للكيلو، و22 جنيهًا كيلو الأرز، والجبن 250 جم بـ10 جنيهات، والفول 12 جنيها للنصف كيلو، والزيت العبوة اللتر بـ45 جنيهاً.

ومع بدء المبادرة يوم السبت الماضى بطرح السلع الأساسية بالأسعار المخفضة، كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسئولى مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، لإطلاق سلسلة من الحملات الصباحية والمسائية على الأسواق والمحلات لمتابعة تطبيق القرار لحماية المواطنين من جشع التجار ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر اليومية لهم، كما تم تكليف رجال حماية المستهلك بالأقصر بقيادة صلاح زكريا الأمير مدير الجهاز بالأقصر، لإطلاق سلسلة من الجولات والحملات اليومية لمراقبة الأسعار على المحلات.

فيما كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل وأماكن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وذلك تطبيقاً للقرار الذي تم التوافق عليه بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية والدواجن وغيرها بالأسواق لخدمة المواطنين.



التوافد الكبير بمعرض السلع الغذائية بمبادرة الأسعار المخفضة بمدينة إسنا



توافد المواطنين على معرض السلع الغذائية بمبادرة الأسعار المخفضة



جانب من توفير السلع بأسعار مخفضة للجميع



معرض السلع الغذائية بمبادرة الأسعار المخفضة بمدينة إسنا



معرض السلع الغذائية بمبادرة الأسعار المخفضة جنوب الأقصر



