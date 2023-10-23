تعرف على تفاصيل ما تم تنفيذه فى منظومة تدوير قش الأرز الموسم الحالى

حققت منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومى والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركى يضمن دمج البعد البيئى مع الاقتصادى وساهمت أيضًا فى خلق فرص عمل جديدة فى المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد اضافى لمزارعى الارز، بما ساهم فى زيادة دخولهم.

واستطاعت منظومة إعادة تدوير قش الأرز، أن تغير النظرة السلبية تجاه المخلفات الزراعية، بعدما أحدث كابوس حرقها وانبعاثاته من الأدخنة السوداء خللا بيئيا هدد حياة جميع الكائنات الحية لسنوات طويلة، فأصبحت المخلفات الزراعية اليوم ثروة قومية يمكن الاستفادة منها فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، بدلا من حرقها، فضلا عن إسهامها فى خلق فرص عمل تدر دخلا يحسن من مستوى معيشة المزارعين من خلال عملية جمع القش وكبسه وبيعه، والاستفادة منه فى الأسمدة العضوية، وتحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتوفير فرص عمل بالمناطق الريفية وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادى والبيئى بالريف المصرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على ما تم تنفيذه فى منظومة تدوير قش الارز الموسم الحالى:

2- تم الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.

3- قطاع الإرشاد الزراعى نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت فى توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.

4- جاءت محافظة كفر الشيخ فى المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 أطنان، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.

5- احتلت محافظة الدقهلية المركز الثانى بتجميع 451 ألفا و460 طنا، فى 115 موقع تجميع بمحافظة الدقهلية، نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76 % من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.

6- جاءت محافظة الشرقية فى المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طنا، من خلال 60 موقعا، نتج عنها 25 طن أسمدة، بعد حصاد 67 % من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.

7- احتلت محافظة البحيرة المركز الرابع فى عمليات تجميع وتدوير قش الأرز بإجمالى 260 ألفا و480 طنا، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية، وبلغت الكميات التى تم تجميعها فى محافظة الغربية 16 ألفا و420 طن لتحتل بذلك المركز الخامس، وتنفيذ 150 ندوة إرشادية.

8- تمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و290 طنا، عبر 6 مواقع، وتنفيذ 25 ندوة إرشادية.