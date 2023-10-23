تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 567 شاحنة و 74 سيارة.

شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع ، 216 شاحنة و 53 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 351 شاحنة و21 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و 185 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، أيلة وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة CHRISTOPH SCHULTE وعلى متنها 5000 طن بروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 920 راكب بموانيها.